Hellbrunn - das Gesamtkunstwerk

Das Lustschloss Hellbrunn ist unbestritten ein Gesamtkunstwerk. Grund genug, einige Anmerkungen aus der Sicht eines Zeitzeugen, welcher seinen ersten Volksschulausflug von Liefering nach Hellbrunn erleben durfte, festzuhalten. Damals in den späten 40ern eine kleine Weltreise und ein einmaliges Erlebnis, insbesondere die Besichtigung des Steintheaters.

Anmerkung 1: Die "neue" marmorne Hinweistafel beim Steintheater ist textlich an Dürftigkeit nicht zu überbieten. "Erste belegte musikalische Aufführungen am 28. August 1617". Wofür es dazu zwei "eingemeißelte" Sponsoren braucht, ist schleierhaft. Mit etwas Feingefühl wäre es mehr als angebracht gewesen, folgenden Text anzubringen: "Im August 1617 wurde mit Monteverdis ,Orfeo' erstmals in Mitteleuropa eine Oper unter freiem Himmel, außerhalb Italiens, aufgeführt." Anmerkung 2: Von einem Gesamtkunstwerk wird beim Werk des Baumeisters Santino Solari gesprochen. Das schließt insbesondere auch die Sichtachsen ein, auf welche der Baumeister Wert legte.

So ist auf alten Stichen die West-Ost-Achse zu Schloss Goldenstein besonders hervorgehoben. Derzeit ist diese Sichtachse vollkommen überwuchert und eine "blinde Achse".

Wo bleibt bei diesen Anmerkungen die Schlossverwaltung Hellbrunns, welche sich offensichtlich nur auf die Verwaltung des Weltkulturerbes konzentriert?

KR Helmut Haigermoser, 5061 Elsbethen