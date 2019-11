Helmlose Polizei am Rudolfskai

Wenn immer mehr Menschen aus ferneren und südlicheren Weltgegenden am Salzburger Nachtleben teilhaben wollen, steigt auf Grund der heißblütigeren Temperamente automatisch das Konflikt- und Aggressionspotenzial. Diesmal waren die Ausschreitungen besonders heftig und die Polizei wurde angegriffen, musste sich kurzzeitig zurückziehen und Verstärkung - sogar durch eine Spezialeinheit - holen.

Die Polizisten schützten sich mit Schutzschilden. Es fehlten bei den Polizisten allerdings erstaunlicherweise die Helme, obwohl auch Flaschen auf die Polizisten geworfen wurden. Bei jeder noch so harmlosen Tätigkeit werden oft Helme vorgeschrieben, warum ausgerechnet hier bei der Abwehr eines gewalttätigen Mobs auf Helme verzichtet wird, ist mir schleierhaft.

Wollte die Polizei durch den Verzicht auf Helme deeskalierend wirken, wollte man die nächtlichen Unruhestifter nicht noch mehr in Rage bringen? Jedenfalls ist die Entscheidung, bei einem derart gefährlichen Einsatz aus gutmenschlichem Vorwand auf Helme zu verzichten, verantwortungslos den Polizisten gegenüber. Die Gesundheit der einschreitenden Polizisten hat wohl Vorrang.

Eine berittene Polizei, die rasch und forsch aufgetreten wäre, hätte den nächtlichen Randalierern und Gewalttätern wohl mehr Respekt eingeflößt. Es ist falsch, solch ein Publikum, das sich nicht zu benehmen weiß und nur Ärger und Kosten verursacht, auf "Augenhöhe" und mit Samthandschuhen anzufassen.







Mag. Armin Fitzka, 5020 Salzburg