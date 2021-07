Henndorf bestand die "Wassertaufe"

In den vergangenen Jahren wurde Henndorf immer wieder von jährlichen Hochwassern getroffen. Besonders am 21. Juni 2012. Die Wiesmühl (125. Jahr Carl Zuckmayer) wurde 2012 total überschwemmt. Richtig ist, Hochwasser lässt sich nur zu einem kleinen Teil versichern. Der Tourismusverein und die Gemeinde gaben eine Blumenspende, dafür waren wir dankbar. In den Jahren danach gab es viele Überlegungen und Ende 2020 ein Konzept, mit den Betroffenen besprochen. Bürgermeister Eder soll an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden.

Schließlich begannen die Bauarbeiten Ende Jänner 2021 mit gutem Wetter (frostfrei) und werden Ende August 2021 beendet sein. In nur einem halben Jahr eine großartige Leistung: ein großes Auffangbecken, drei Kilometer Bachlauf und Brücken. Das Bachbett wurde verbreitert, statt Mauern Schrägen mit großen Felsbrocken. Das alles mit fünf bis sechs Mitarbeitern der Bachverbauung, ständige Informationen an die Betroffenen und die Gemeinde. Voller Einsatz dieser Mitarbeiter, bei Regen, Hagel und Hitze über 30 Grad. Und immer entgegenkommend, freundlich und über eine gelegentliche Kaffeerunde dankbar.

Der jetzige Starkregen über Henndorf brachte die "Feuertaufe", nein "Wassertaufe", alles hat funktioniert, die Anwohner sind gerettet.



Wichard und Johanna Schöning, 5302 Henndorf