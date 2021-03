Her mit dem S-Link, je früher desto besser

Wer den täglichen Straßenverkehrswahnsinn auf den Salzburger Stadteinfahrten kennt, weiß: Dort, wo vor Jahrzehnten von kurzsichtigen Politikern Bahnen eingestellt wurden, fehlen sie heute bitter. Das gilt für die Ischlerbahn genauso wie für die Südstrecke über Anif und Grödig nach Berchtesgaden und zum Königssee.

Wenn wir nicht vollends im Stau untergehen und dem Klimawandel etwas entgegensetzen wollen, müssen diese Verbindungen wieder kommen. Und dürfen nicht am Stadtrand enden, sondern müssen die Menschen möglichst nahe an ihre Ziele bringen, denn nur mit wenig oder ohne Umsteigen wird der öffentliche Verkehr gerne angenommen. Deshalb muss die unterirdische Stadtquerung als starkes Rückgrat her. Was das bringt, beweist - zugegeben, eine Dimension größer - die S-Bahn in München. Ich freue mich, dass es im Interesse von uns allen, vor allem aber unserer Kinder und Enkel nach 30-jähriger Unterbrechung nun endlich wieder vorangeht. Ob sie nun S-Link heißt oder sonstwie: Die Bahn muss her, so schnell wie möglich. Ich wünsche Geschäftsführer Stefan Knittel und allen Beteiligten viel Erfolg!

Peter Kemptner, 5020 Salzburg