Wenn die Verzweiflung einer Oma (SN, 22. 12.) am "kriminellen Verhalten der Enkeltochter" die Hoffnung der Herabsetzung der Strafmündigkeit einschließt, dann sollte daran erinnert werden, dass bereits zweimal in Österreich auf die gestiegene Jugendkriminalität mit Erlassen von Gesetzen reagiert wurde (JGG), die eher den Umfang der repressiven gerichtlichen Maßnahmen einschränkten. So kam 1928 ein Jugendgerichtsgesetz zustande, das die Strafmündigkeitsgrenze mit Vollendung des 14. Lebensjahres (vorher galten bereits Kinder ab dem zehnten Lebensjahr als strafmündig) festlegte und die Straflänge herabsetzte. Außerdem konnten die straffällig gewordenen Jugendlichen in eine Bundeserziehungsanstalt mit der Möglichkeit des Lehrabschlusses eingewiesen werden. Obwohl im Jahre 1959 mit 27 Verurteilungen auf 1000 strafmündige Jugendliche ein Höchststand erreicht wurde, reagierten die Parlamentarier mit der Integration der "Bewährungshilfe" in das Jugendgerichtsgesetz 1961, die heute noch in ihrer österreichischen Ausprägung als Modelleinrichtung im deutschsprachigen Raum gilt.

Daher ist die Forderung einen härteren Kurs als Reaktion auf ansteigende Delikte Jugendlicher (mehr oder höhere Freiheitsstrafen, Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters, Ausgehverbote) einzuschlagen, verfehlt. Denn alle einschlägigen Untersuchungen belegen, dass gerade junge Menschen durch die Verschärfung von gesetzlichen Strafandrohungen nicht erreicht werden. Vielmehr beeindruckt sie eine schnelle Tataufklärung, Aburteilung und rasche Umsetzung der verhängten Erziehungsmaßnahme. Somit könnte man verkürzt sagen, dass sich die Kriminalpolitik in Form einer Doppelstrategie vollziehen müsste, die konsequent gegen Straftaten, aber auch konsequent gegen deren Ursachen vorgeht. Der Slogan: "Gute Sozialpolitik ist immer noch die beste Kriminalprävention" verkommt zwar langsam zu einem Gemeinplatz, hat aber an Aktualität nichts eingebüßt. Daher sind Ausbildungs- und Arbeitsplätze für junge Menschen gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung, bestehende Netzwerke zwischen Schulen, Jugendämtern, Angeboten der Jugendarbeit und sozialpädagogischen Institutionen, Sozialerziehung statt pure Wissensvermittlung für den schulischen Unterricht und flexible sozialraumbezogene Hilfe- und Unterstützungssysteme ("Aufsuchende Jugend-, Cliquen- und Szenearbeit") als präventive Maßnahmen weiter auszubauen und zu fördern.



Karl Wilhelmstätter, 5020 Salzburg