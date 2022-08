Herausforderungen an die Politik

Die geschilderte Schieflage der derzeitigen Politik benötigt neue Herausforderungen.

In einer funktionierenden Demokratie ergeben sich eine Fülle von Möglichkeiten.

Basis als künftiger Handlungsrahmen sind das politische System, die politische Kultur,

Struktur, Programme und Themen, Problemstellungen als Prozesse mit Interessen,

Willensbildung, Einfluss und Konsens. Einzufordern in einer pluralen Gesellschaft ist die Auseinandersetzung mit der Zukunftsfähigkeit einer Gestaltung des Lebensraumes. Ansatzpunkte können Aspekte eines stärkeren Engagements sein.

Vielfältige Themen sind die Ernährungssicherung, das Weltklimapolitik, die Energiewende, Krisenbewältigung und Globalisierung. Hilfestellungen sollten in Aktivitäten der Parteien, Sozialpartner, zivilgesellschaftlichen Vereinigungen,

Kultur- und Bildungseinrichtungen, Vereinen und Bürgerinitiativen sich ergeben. Österreich benötigt mehr persönliches Engagement, politisches Interesse und Mut zu Veränderungen und damit einem zukunftsfähigen Lebens-, Berufs- und Kulturraum. Krisenstimmung und Frustration sind schlechte Ratgeber, vielmehr sind sie als Chance zur Bewältigung neuer Herausforderungen und der Notwendigkeit zusätzlicher

Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel