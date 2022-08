Herbeibeten von Neuwahlen

Herr Moy kritisiert in seinem Leserbrief in den SN vom 6. 8. das Verhalten der Opposition zu Recht. Neuwahlen werden faktisch herbeigebetet. Die Regierung wird bekämpft, was immer und wie immer sie es tut. Ja, richtig, nicht alles ist der Regierung gelungen, das ehrliche Bemühen, die gleichzeitigen Krisen zu bewältigen, kann man ihr jedoch nicht absprechen. Ich sehe auch in der Opposition niemanden weit und breit, dem/der ich ein besseres Management zutraue. Im Gegenteil, monatelanger Wahlkampf in Krisenzeiten, bei einer neuen Regierung beginnt das Lernen wieder von vorn, viele Posten und Pöstchen werden gewechselt, denn auch da beginnt das Ringelspiel von vorn. Das wollen wir in diesem Augenblick gar nicht. Eine verantwortungsbewusste Opposition kritisiert und kontrolliert sachlich und verweigert nicht die Zustimmung, wo dies sachlich angebracht ist. Ich weiß, das ist ein frommer Wunsch, denn wie sollte dann die Opposition Kapital aus gelungener Krisenbewältigung schlagen? So schlägt sie halt wild um sich, mit Argumenten, dass einem die Haare zu Berge stehen, aber sie ist laut und findet das mediale Interesse. Den Argumenten von Herrn Wallner aus Niedernsill, der die Polemiken als demokratische Übung in Ordnung findet, möchte ich entgegenhalten, dass der Ton die Musik macht. Kritik selbstverständlich, aber in einer Form, die gebildeten Leuten entspricht. Parlamentarische Reden in Österreich anzuhören ist fast eine Qual. Qualitativer Diskurs hört sich anders an. Wenn wir im Alltag miteinander umgingen wie die Opposition mit der Regierung, wären wir bald beruflich und privat isoliert und niemand möchte mehr mit uns zu tun haben. Das ständige Haxelbeißen widert Wähler an und ist sicher mit ein Grund für das schlechte Image der Politiker. Wie sollten sich erfolgreiche Personen um ein politisches Amt bemühen, wenn sie nur an den Pranger gestellt werden?

Meine Bitte: mehr Respekt vor dem Gegner! Mehr Respekt vor anderen Meinungen! Sachliche Diskussion. Nicht der mit den irrwitzigsten Kraftausdrücken, mit den abstrusesten Anschuldigungen soll gewinnen, sondern der mit den besten Argumenten. Dann hört man der Opposition auch wieder zu!





Dr. Maria Ganauser, 5020 Salzburg