Herber Rückschlag für Beeinträchtigte

Seit 20 Jahren bietet der Flamingo-Sportclub Schwimmen für alle Altersklassen mit und ohne Beeinträchtigung an. Wir danken der Stadt Salzburg und dem ULSZ Rif ausdrücklich für die bisherige Unterstützung, müssen jetzt aber einen herben Rückschlag einstecken: Ohne Vorwarnung wurden für unsere berufstätigen behinderten Leistungssportler (darunter zwei Landesmeister) die Trainingsmöglichkeiten am frühen Abend in Rif wie im AYA-Bad ersatzlos gestrichen bzw. einfach vorverlegt, um für Gesunde Platz zu schaffen.

Behindertensport ist Sport unter verschärften Bedingungen. Unsere beeinträchtigten Schwimmer "dürfen" arbeiten und erledigen das gewissenhaft und mit Freude. Es ist ihnen aufgrund mangelnder Kraftressourcen nicht möglich, sehr späte Zeiten in Anspruch zu nehmen. Darunter würde deren Berufstätigkeit erheblichen Schaden nehmen und sie ihr hart erkämpftes selbstbestimmtes Leben verlieren. Die gesundheitlichen und sozialen Schäden wären desaströs und stehen in keinem Verhältnis.

Es mag für Gesunde irritierend sein, wenn ein Rollstuhlfahrer das Training beaufsichtigt, und es mag Neidgedanken hervorrufen, wenn in einer Bahn anstatt zehn Schwimmern nur drei bis fünf trainieren. Wir sind für die Unversehrtheit unserer Sportler auch dann verantwortlich, wenn z. B. ein Gehörloser sich mit mental und körperlich Beeinträchtigten und auch gesunden die Bahn teilt.

Es gehört viel Aufmerksamkeit, Herz und Fingerspitzengefühl dazu, Inklusion zu leben, und unsere Mitglieder und Trainer zeichnen sich dadurch aus. Gewöhnen wir uns endlich an dieses Bild, jeder kann der Nächste sein, der die Seiten wechseln muss!



Bea Reischenböck,, Obfrau Flamingo-Sportclub Salzburg