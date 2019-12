Herbergsuche im Jahr 2019

Fast identisch wie vor 2019 Jahren verlief eine Herbergsuche eines jungen Paars in Hallwang. Zum Unterschied von damals hat sich die werdende Mutter ihre Herberge schon Wochen vorher angesehen und Ärzte, Schwestern und Hebammen kennengelernt.

Im LKH Salzburg sollte die werdende Mutter ihr erstes Kind gebären. In fünf Minuten auftretenden Wehen wurde die hochschwangere Frau mit der viel zu oft auftretenden Frage "Haben Sie eine Zusatzversicherung?" konfrontiert. Mit den Worten "leider kein Zimmer frei" wurden die Beiden in das KH Hallein weitergeschickt und mit dem Auto wurde die Herbergsuche fortgesetzt.

Liebevoll hat sich das KH-Team dort um das Paar gekümmert. Dort hat die Mutter auch später eine süße Maria zur Welt gebracht - wie passend dann auch der Name.

Mit diesen Brief will ich auf keinen Fall auf irgendwelche Missstände in einer Geburtenstation hinweisen. Ich habe allerhöchsten Respekt vor den Menschen, die diesen Beruf ausüben. Lediglich hinweisen darauf, dass Mütter, die kurz davor sind, ein Kind zu Welt zu bringen, sich nicht den Kopf über eine zusätzliche Versicherung machen müssen.

Diese Zeilen schreibt ein überglücklicher, aber um unser Gesundheitssystem sehr besorgter Opa. Und vielen vielen Dank an das Spitzen-Team im KH-Hallein.



Alfred Moser, 5205 Schleedorf