Am 13. März vor 14 Jahren ist Herbert Fux gestorben. 1977 kam er in den Salzburger Gemeinderat. Er war damals schon ein wortmächtiger Streiter für den ökologischen Schutz des Gaisbergs. Wenn er im Gemeinderat über die Gefahren durch den "sauren Regen" wetterte, kam es vor, dass er spöttisch gefragt wurde, wann denn der "siaße Regen" käme. Auch wenn die Gefährdung des Gaisbergs nicht mehr im Vordergrund der öffentlichen Diskussion steht, so existiert seine Bedrohung doch nach wie vor. Bei seiner Geburtstagsfeier 2002 zitierte Herbert Fux aus der großen Studie über den Gaisberg von 1994 und über die wichtigsten Empfehlungen der über 40 beteiligten Experten. Für Fux war die Sperre des Gaisbergs für den motorisierten Individualverkehr eine vorrangige und am leichtesten zu realisierende Maßnahme.

Die Studie von 1994 spricht von 680.000 Pkw jährlich, bei Tagesfrequenzen von bis zu 2000 Fahrzeugen.

2010 wurde ein Seilbahnprojekt eines Wiener Projektentwicklers vorgestellt, das allerdings von Anfang an Mängel aufwies: mangelnde Infrastruktur - vor allem keine ausreichenden Parkplätze bei der Talstation in Guggental -, zu wenig Koordination der Gemeinden Koppl und Salzburg und ausufernde Bauten auf der Gaisbergspitze.

Nun liest man von neuen, ernsthaften Initiativen einer räumlichen Neugestaltung im Raum Guggental unter Einbeziehung schützenswerter Bausubstanz. Es ist zu hoffen, dass die öffentliche Hand das Gespräch mit diesen Initiativen sucht, um die Möglichkeit eines Seilbahnprojekts seriös unter dem Aspekt des öffentlichen Interesses zu prüfen. Ich kann mir vorstellen, dass Herbert Fux eine objektive Untersuchung dieser Möglichkeit der Sperre des Individualverkehrs auf den Gaisberg befürwortet hätte.



