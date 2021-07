Herbert von Karajan oder Bertolt Brecht

Zu "Karajan-Platz symbolisch umbenannt" (SN-Lokalteil vom 26. Juli 2021): Herbert von Karajan durch den seit Ende der Zwanzigerjahre strammen Stalinisten Bertolt Brecht ersetzen zu wollen zeugt entweder

a) von Zynismus gegenüber den Opfern der DDR-Diktatur,

b) historischer Unwissenheit oder c) Naivität, wenn man Brechts politische Positionen und etliche seiner "Lehrstücke" (z. B.: "Die Maßnahme" u. Ä.) und Liedtexte in Betracht zieht.

Noch 1953 (nach dem Tod Stalins) hat Brecht in Zusammenhang mit der Niederschlagung des Arbeiteraufstands in der DDR vom 17. Juni voller Ergebenheit an den Stalin treue Gefolgschaft leistenden SED-Führer Walter Ulbricht geschrieben: "Die große Aussprache mit den Massen über das Tempo des sozialistischen Aufbaus wird zu einer Sichtung und zu einer Sicherung der sozialistischen Errungenschaften führen. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen in diesem Augenblick meine Verbundenheit mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auszudrücken." Diese Speichelleckerei kann auch nicht durch das Gedicht "Die Lösung" weggewischt werden.

Mitläufer wie Brecht haben ganz wesentlich zur (bei manch Ewiggestrigem noch immer vorhandenen) Akzeptanz und Verharmlosung der stalinistischen Diktatur in der DDR im Westen beigetragen. Auf Aktionen wie die, einen ehemals braunen Opportunisten durch einen kommunistischen zu ersetzen (wenn auch nur symbolisch), hat schon vor etlicher Zeit Ernst Jandl mit dem Text "lichtung" die richtige Antwort gegeben: "manche meinen lechts und rinks kann man nicht velwechsern werch ein illtum!"



Mag. Anton Neureiter e.h., 5020 Salzburg