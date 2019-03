Herbstferien - braucht man sie wirklich?

Ich als Schülerin möchte meine persönliche Meinung zum Thema Herbstferien äußern. Diese neue einheitliche Regelung bezeichne ich als völlig sinnlos. Wie kommen wir dazu, dass an den beiden Dienstagen nach Ostern und Pfingsten unterrichtet wird und dafür bis zu drei schulautonome Tage gestrichen werden? Wenn das Schuljahr zu Ende geht, brauchen viele das verlängerte Wochenende dringend als ,,Verschnaufpause" oder um für ausstehende Prüfungen zu lernen. Dass dies nicht berücksichtigt wird, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar.

Die Meinung der Eltern kann ich durchaus vertreten. Für Wintersport ist es noch zu warm und Schwimmen ist trotz Erderwärmung nicht mehr möglich. Und wer kann es sich leisten, mit der Familie in den Süden zu fliegen? Nur ein Bruchteil.

Viele Erziehungsberechtigte können sich nicht frei nehmen. Und was passiert mit den Kindern? Sie versuchen mit ihren Computern und Smartphones die Zeit totzuschlagen und sitzen gelangweilt zu Hause.

Für die, die vom Pflichtpraktikum zurückkehren, sind Herbstferien die reinste Katastrophe. Bereits Gelerntes wird vergessen und richtig beginnt das neue Schuljahr Mitte November - viel zu spät.

Ich persönlich nehme die Herbstferien nur zur Kenntnis, wenn uns die schulautonomen Tage nicht genommen und dafür die Sommerferien um eine Woche verkürzt werden.



Jana Kreindl, Schülerin der HLW Perg, 4320 Perg