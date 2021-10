Herbstferien wieder abschaffen

Nach einem halbwegs normalen Schulstart ist nun endlich etwas Routine eingekehrt. Die Schüler/-innen gehen seit acht Wochen regelmäßig in die Schule, sind voll im Lernen und nach den endlos langen Sommerferien immer noch voller Tatendrang. Dieser wird nun allerdings jäh durch die Herbstferien unterbrochen. Eltern müssen (schon wieder) Betreuung organisieren oder Urlaub nehmen. Die Lehrer/-innen sind unzufrieden, weil die Zeit zwischen Schulstart und Weihnachten eigentlich die produktivste ist. Warum gibt es eigentlich diese Ferien? Bisher konnte mir das noch niemand schlüssig erklären. Das Argument der Vereinheitlichung der freien Tage von unterschiedlichen Schulen kann es nicht sein. Dies könnte man lösen, indem man z.B. die Zwickeltage österreichweit einheitlich freigibt. Wer oder was sonst also steckt hinter diesen Ferien? Der Einfluss der Tourismus -Industrie? Vielleicht mag sich ja jemand erbarmen und ein Volkbegehren initiieren, um diesem Unsinn ein Ende zu bereiten.

Mag. Thomas Zeinzinger, 5400 Hallein