Herkulesaufgabe in Nahost

Israel bereitet sich also auf eine Bodenoffensive gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas vor und steht damit vor einer Herkulesaufgabe. Es geht dabei darum, alle Terroristen unschädlich zu machen, aber dennoch keine Zivilisten zu gefährden. Dies ist insofern schwierig, da die radikal islamische Hamas Zivilisten an der Evakuierung in sichere Gebiete hindert. Sie nutzen diese als menschliche Schutzschilde und somit als taktisches Kriegsmittel, weil ihnen bewusst ist, dass Israel trotz des Schockes und der hinterhältigen und feigen Verbrechen noch immer versucht, unschuldiges Leben zu schützen. Welche Auswirkungen die geplante Bodenoffensive auf die Welt haben wird, lässt sich schwer abschätzen. Es gilt jedenfalls eine Ausweitung des Krieges und somit einen Flächenbrand zu vermeiden. Denn sowohl die Hisbollah im Libanon als auch die Mullahs in Iran haben bereits gedroht, bei einer tatsächlichen Bodenoffensive den Hamas-Terroristen militärisch beistehen zu wollen. Jedoch verfügt Israel nicht nur über eine moderne, schlagkräftige Armee, um es mit der Hamas, der Hisbollah und dem Iran aufzunehmen, sondern hat auch starke Unterstützer. Ein Krieg an mehreren Fronten wäre dennoch eine Katastrophe und würde viele Tote bedeuten. Es bleibt daher zu hoffen, dass es im Hintergrund intensive Verhandlungen gibt, damit sich die ohnehin schon dramatische Lage nicht noch weiter zuspitzt.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd