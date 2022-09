Am Samstag, dem 3. September, habe ich auf der Fahrt von Bad Ischl (Abfahrt 10.24) meine Geldtasche verloren. Am Montag konnte ich sie beim Fundamt wieder abholen! Mein Dank gilt den freundlichen, hilfsbereiten Busfahrern, die mir in dieser Situation geholfen haben. Besonders herzlich danke ich dem ehrlichen Finder!

Ich bin sehr froh und dankbar für diese Erfahrung: Es gibt sie noch, die ehrlichen und hilfsbereiten Menschen in unserem Land.

Renate Narbeshuber, 5020 Salzburg