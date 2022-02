Herzlichen Dank an die Finderin des Hörgeräts

Am Abend des 2. Februars verlor ich im Bereich des Stieglbräus, offenbar beim Abziehen der FFP2-Maske, mein Hörgerät. Eine Nachfrage beim Fundamt am 4. d. M. ergab zu meiner großen Freude und Erleichterung, dass eine sehr aufmerksame und mitfühlende Dame dieses am Vortag bereits abgegeben und so mir eine schmerzhafte "Sonderausgabe" erspart hatte. Nachdem ich keine andere Möglichkeit sehe, meinen aufrichtigen Dank persönlich abzustatten, möchte ich diesen auf diesem Wege erweisen: Nochmals herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Mühe!

Univ.-Prof. Bruno Steinschaden, 5020 Salzburg