Herzlichen Dank an die Verweigerer und Ignoranten

An alle Abstandsunterschreiter, Maskenverweigerer, Ausgangsbeschränkungsignorierer sowie ganz speziell an die Anti-Corona-Demonstrierer und Abstandsspazierer: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Ignoranz, Besserwisserei oder einfach nur Dummheit ist, was euch veranlasst, euch so aufzuführen. Gerade durch euer Verhalten wird es noch lange dauern, die Fallzahlen soweit nach unten zu drücken, damit wieder an ein halbwegs normales Leben zu denken ist. Die Möglichkeit, sich ab dem 18. Jänner freitesten zu lassen, ist auch schon wieder Geschichte. Liebe Grüße soll ich auch von allen Betreibern von Gasthäusern, Hotels, Theatern, Zoos, Fitnessstudios, Kletterhallen, Hallenbädern, Handelsbetrieben und von Kulturveranstaltern u. a. ausrichten. Dank eurer großartigen Unterstützung genießen sie jetzt in Ruhe schon den dritten Lockdown. Der vierte wartet schon!



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen