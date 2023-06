Herzlichen Dank den Helfern der ÖBB

Wir haben unseren ganz persönlichen Helden unter den ÖBB-Mitarbeitern gefunden.

Am 27. Mai nutzten wir den Railjet 841 von Salzburg nach Wels, um dort in den Nightjet nach Utrecht umzusteigen. Wir waren gerade eingestiegen, als wir erfuhren, dass der Nightjet in Wien 40 Minuten früher als im Fahrplan angegeben losgefahren ist. Aus einer sehr bequemen Umsteigezeit wurde ein winziges Zeitfenster von vier Minuten. Mit viel Gepäck und Treppe-rauf-Treppe-runter nicht zu schaffen.

Ich sprach mit dem Schaffner über unsere Misere. Und er half. Er informierte den Lokführer unseres Zuges, der zwischen Attnang-Puchheim und Wels immerhin zwei Minuten herausholen konnte. Und vor allem organisierte er am Bahnhof Wels zwei Security-Männer, die uns von unserem Wagen abholten, uns beim Gepäck halfen, natürlich den Weg zum anderen Bahnsteig kannten, einer eilte voraus und rief immer schon den Lift für uns. So standen wir bereits am Bahnsteig, als der Nightjet einfuhr.

Danke für diese großartige Hilfe - mit solchen Mitarbeitern sind die ÖBB für alle Service-Anforderungen gut gerüstet!



Kurt Beyer, 5020 Salzburg