Meine Mutter war von 2. bis 3. August stationär an der Gefäßchirurgie, Bettenstation 3 C. Leider verstarb sie am 3. August. Auf diesem Weg möchte ich mich nochmals ganz herzlich beim gesamten Team für die kompetente Betreuung meiner Mutter bedanken. Auch wir als Familienangehörige fühlten uns dort wirklich sehr gut beraten, verstanden und betreut.

Kristina Pflugbeil, 5110 Oberndorf