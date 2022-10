Herzlichen Dank für den Abend

Als jahrzehntelanger Besucher eures Amselsingens möchte ich euch das allergrößte Lob für die heurige Aufführung aussprechen. Es war ein schönes, herzlich-fröhliches Erlebnis, was hier geboten wurde! Nochmals ein gewaltiger Qualitätsschub gegenüber den bisherigen, sicher auch sehr beachtlichen Abenden. Nicht nur die hohe Qualität der Musizierenden begeisterte, auch die harmonische Zusammensetzung und die Abfolge der einzelnen Gruppen waren bestens. Die Idee, auch die Kinder und die Jugend so erfolgreich dafür zu gewinnen, ein sehr lohnend-nachhaltiges Anliegen. … da gab es so manche "Zacherl" in den Augen vieler Besucher! Ich kann die vielen Helferinnen und Helfer der Veranstalter nicht persönlich nennen, es waren sicher sehr, sehr viele und Caroline Koller verstand es wieder, das Ganze in einen bunten Blumenstrauß zu binden. Bitte macht so weiter!





Helmut Hierner, 5700 Zell/See