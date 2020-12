Herzlichen Dank für den SN-Frühstückspass

Ganz herzlich möchte ich mich bei "den Machern" des SN-Frühstückspasses bedanken und vor allem bei den teilnehmenden Betrieben. Wir haben damit so viel Schönes und Gutes erleben dürfen. So war ich noch nie auf dem Kitzsteinhorn und daher war dies ein Traum. Wir besuchten auch die Genusskrämerei in Hallein und genossen ein Frühstück der anderen Art. Oder wie schön war es, im Schlosspark Hellbrunn die Köstlichkeiten zu genießen. Der Frühstückspass brachte uns auch zum Gamswirt nach Tamsweg, wo auch unser Hund willkommen war. Und nun gibt es den neuen SN-Frühstückspass, der uns schon jetzt Freude macht.



Anna Maria Noelle, 5020 Salzburg