Herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz

Einmal mehr bin ich von den herausragenden Leistungen aller Einsatzkräfte, die unter schwierigsten Bedingungen in den vergangenen Stunden und Tagen Großartiges vollbracht haben, zutiefst beeindruckt - und ich bin dankbar. Ob verheerende Unwetter, Hochwasser, Murenabgänge oder andere Katastropheneinsätze, wir können uns aufgrund so viel ehrenamtlicher Hilfsbereitschaft wirklich glücklich schätzen. Wenn man bedenkt, dass viele Helferinnen und Helfer ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen und oft bis an die Grenzen ihrer Kräfte im Einsatz sind, verdient das großen Respekt und Anerkennung. Gerade in Krisensituationen zeigt sich, dass man in der Gemeinschaft vieles schafft, alleine dagegen auf verlorenem Posten steht. Ein herzliches Dankeschön und tiefste Anerkennung für das große Engagement!







Ingo Fischer, 9473 Lavamünd