Herzliches Danke an SWH Elisabeth

Meine Mutter übersiedelte vor knapp drei Jahren in das Seniorenwohnhaus Elisabeth, Elsbethen. Durch die sehr aufmerksame und kompetente Betreuung fühlte sie sich bald in ihrem neuen Umfeld sehr wohl.

Immer wieder auftretende körperliche Rückschläge brachten sie zunehmend und besonders im letzten halben Jahr an ihre Grenzen. Gerade in dieser sehr fordernden Zeit bewiesen die Pflegekräfte und das gesamte Team des Hauses eine bewundernswerte Kompetenz und Menschlichkeit.

Für diese fürsorgliche Pflege, die mich und die gesamte Familie sehr entlastete, von ganzem Herzen Danke!



Gabriela Kronfeld, 5061 Elsbethen