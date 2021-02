Hetze gegen Bürgermeister ist unangebracht

Die anonymen Anzeigen gegen Bürgermeister im Zuge von Coronaimpfungen sind ein bemerkenswertes Beispiel für die Einstellung und das Denken mancher Menschen in unserer Gesellschaft; dass auch Medien hier mitspielen ist für mich unverständlich.

Bürgermeister sind Politiker, die aus nächster Nähe Kontakte mit den Menschen im und vor Ort haben, die sich tagtäglich den Sorgen, Nöten und Problemen stellen müssen und die auch für Pensionistenheime zuständig sind.

Dass sie nun pauschal beschuldigt, verdächtigt und verunglimpft werden, weil sich einzelne in einer speziellen Situation vielleicht an einer nicht gut durchdachten Aktion beteiligt haben, ergibt ein Bild von primitivem Denken.





HR Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg