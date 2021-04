Heuer doch noch beim Schichtbetrieb in Schule bleiben?

Gerne möchte ich den Leserbrief von Hr. Prof. Clemens Pichler (SN, 29.4. 2021) ergänzen.

Er schrieb, dass die infizierten Schüler identifiziert und abgesondert werden können ". . . und deren Familien gleich dazu. . ." Zu ergänzen wäre, dass in Oberstufenklassen sehr viele verschiedene Lehrer*innen unterrichten, die dann auch abgesondert werden und ein Schulbetrieb schwer aufrecht erhalten werden kann und wieder in einem Distance-Learning mündet.

Vielleicht sollte man heuer doch noch beim Schichtbetrieb in den Oberstufen bleiben. Wie sieht das nämlich in Klassen mit über 30 Schüler*innen aus?

PS: Hat sich jemand schon mal die Mühe gemacht die Schüler*innen vor der Schule und in den Bussen und Zügen zu beobachten?





Dr. Robert Pretterhofer, 8160 Weiz