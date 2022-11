Hexerei: Der ewige Geschichtsirrtum

"Hexenwahn ist kein Phänomen des Mittelalters" liest man in den "Salzburger Nachrichten" am 25. 11. (SN, "Der Glaube an Hexerei ist weit verbreitet"). Wie wahr! Denn abgesehen davon, dass der Ausdruck "Hexenwahn" heutzutage nicht mehr seriös verwendet wird, wurden "Hexen" nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit verfolgt, wie eine andere österreichische Tageszeitung richtigerweise einen Tag früher veröffentlicht: "Der Glaube an Hexerei - und mitunter entsprechende Verfolgungen - ist nicht nur ein Phänomen der frühen Neuzeit …" (Der Standard, 24. 11., S. 26).

Nun mag man diese Nörgelei über mangelnde Genauigkeit als i-Tüpfel-Reiterei abtun, doch tragen solche Oberflächlichkeiten dazu bei, dass Geschichtsirrtümer fröhliche Urständ feiern. Das Mittelalter war magisch, somit konnte man sich mit "weißer Magie" gegen die "schwarze" wehren und es hätte daher keine Notwendigkeit gegeben, "Hexen" zu verfolgen. Erst mit Beginn der Neuzeit setzten die planmäßigen Verfolgungen mit zahlreichen Todesurteilen ein, die während des Dreißigjährigen Krieges ihren traurigen Höhepunkt erreichten, aber noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts (!) andauerten.

Der Hauptgrund dafür war wohl die (Pseudo-)Verwissenschaftlichung des Themas, bei der die katholische Kirche eine tragende Rolle spielte, indem sie den Teufel als Drahtzieher hinter einer globalen Weltverschwörung identifizierte. "Hexen" und "Zauberer" waren demnach die Werkzeuge Satans und mussten daher gesucht, gefunden und unschädlich gemacht werden. Dazu bediente man sich unter anderem des Systems der Ketzerverfolgung aus dem Mittelalter - vielleicht rührt daher der falsche Zeitbezug.

Diese Weltverschwörungstheorie erwies sich als sehr wirksames Mittel, um sowohl den unliebsamen Nachbarn, der bessere Ernteerträge einfuhr, als auch die aufmüpfige Pfarrersköchin mitsamt dem dazugehörigen Pfarrer (Mittersill 1575), das hübsche junge Mädchen genauso wie die selbstbewusste ältere Dame, die sich gesellschaftlichen Zwängen nicht unterordnen wollten, Protestanten in katholischen und Katholiken in protestantischen Gegenden, private Rivalen, politische Gegner und sogar soziale Randgruppen in der eigenen Bevölkerung (Zauberer-Jackl-Prozesse in Salzburg, spätes 17. Jahrhundert) nachhaltig loszuwerden - waren sie doch alle miteinander vernetzt, um die geltende gottgegebene "Ordnung" zu stürzen und die Macht im Staat, ja auf der ganzen Welt zu übernehmen.

Weltverschwörungstheorien sind zeitlos, immer aktuell und es daher Wert, sich damit zu befassen. Sollte jemand in der geschätzten Leserschaft wissen, wie man Weltherrscher/-in wird - das würde mich brennend interessieren!





Eva Rathgöb, 5721 Piesendorf