Hier arbeiten ja, wohnen nicht?

"Kein Deutsch, keine Wohnung". Diese Aussage tätigte der FPÖ-Politiker Paul Dürnberger in einer Radio-Salzburg-Sendung. Am selben Tag war ich bei einer Baustelle in St. Johann um eine Auskunft bemüht, scheiterte aber kläglich, da drei befragte Arbeiter mich nicht verstanden bzw. kein Deutsch sprachen. Arbeiten, für die sich schon lange keine Österreicher mehr finden, dürfen nicht Deutsch sprechende Menschen also machen, wohnen dürfen sie laut Dürnberger bei uns aber nicht. Wo lebt dieser Politiker? Ohne ausländische Arbeitskräfte würden die Bauwirtschaft, die Pflege, der Tourismus und die Gastronomie noch mehr unter dem Arbeitskräftemangel leiden oder gar nicht mehr funktionieren.



Brigitte Rohrmoser, 5612 Hüttschlag