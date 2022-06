Hier erproben sich Kinder in der Natur

Es ist wirklich schwer zu fassen. Da dröhnen Oldtimer Jahr für Jahr den Gaisberg bergauf, nicht gerade lärmarm, da marschieren betrunkene Fußballfans grölend kreuz und quer durch die Stadt, aber wenn sich Kinder und Jugendliche seit 40 Jahren (lt. "Querschläger") auf einem selbst geschaffenen und nicht erst von den Stadtmächtigen zur Verfügung gestellten BMX-Parcours sportlich erproben, ist die Natur in Gefahr. Dabei setzen sich gerade diese Kinder sehr intensiv mit der Natur auseinander, indem sie ihre Kräfte und ihr Können an ihr messen. Aber Vorschrift ist Vorschrift, und Gewohnheitsrecht gilt nicht. Schon gar nicht, wenn es bloß noch nicht Wahlberechtigte sind.

Mir graut ehrlich vor Naturschützern, denen die Natur über alles geht, sodass sie sich mit einem Achselzucken über das im Verfassungsrang (!) stehende Kinderwohl hinwegsetzen (siehe LB von unserer Kinder- und Jugendanwältin Dr. Holz-Dahrenstaedt). Ich ersuche alle Interessierten, die Josefiau aufzusuchen und sich selbst ein Bild davon zu machen, wie viel Quadratmeter Auwald davon betroffen gewesen sind. Die sind sehr leicht zu finden, da mächtige Baumstämme den Weg versperren. Ich frage nur noch, woher wohl diese Baumstämme stammen? An Ort und Stelle geschlägert, was denn doch wider den Naturschutz wäre, oder weit hergeholt, was nicht weniger dem Naturschutz zuwiderliefe? Jedenfalls sollten sich unsere Stadtoberen wirklich schämen!



Olaf Arne Jürgenssen (gewesener Kinderarzt), 5020 Salzburg