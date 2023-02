Hier stimmt der Spruch: "Die Polizei, dein Freund und Helfer"

Am 3. 2. 2023 wurde mir (im 80. Lebensjahr) beim Einsteigen in den Zug am Bahnhof in St. Pölten die Geldtasche entwendet. Schon vom Zug aus, nach dem Sperren der Bankomatkarte, telefonierte ich mit dem Beamten im Polizeiposten in Saalfelden. Ich war sehr aufgeregt, aber Herr Bezirksinspektor Hans-Peter Enzinger beruhigte mich sehr. Nach Ankunft in Saalfelden wurde am Polizeiposten von ihm alles protokolliert.

Durch die Kompetenz und Menschlichkeit des Beamten ging ich beruhigt nach Hause, und der Tag endete für mich mit positivem Gefühl.







Doris Salvenmoser, 5760 Saalfelden