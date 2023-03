Hilfe für Flüchtlinge: Grüße aus Schilda

Vor knapp einem Jahr kam mir die Idee, eine Flüchtlingsfamilie zu unterstützen. Eine vorübergehende Bleibe wurde von vielen Freunden/-innen, Schülern/-innen und Förderern/-innen hergerichtet. Ich erlebte pure Hilfsbereitschaft.

Aber bald wurde ich von der Realität eingeholt. Alles war fertig, aber über Wochen wurde uns keine Familie geschickt, obwohl in den Medien vom Fehlen der Unterkünfte berichtet wurde. Durch Information einer Bekannten zog dann eine Familie ein: keine kleinen Kinder mit jungen Müttern.

In der realen Welt packt man zusammen, was man liebt: den minderjährigen Sohn, den Papa (83 Jahre) und den Papagei. Die anderen Männer der Familie müssen in der Ukraine bleiben. Die Dame ist nur vier Jahre jünger als ich, wäre ich dort, erginge es mir gleich.

Kaum angefreundet, beginnt der Spießrutenlaufen: Ansuchen um Grundversorgung, um Kinderbeihilfe, also braucht man ein Konto bei der Bank und eine Nummer beim Finanzamt und die Schulbesuchsbestätigung, die ich drei Mal senden musste an die gleiche Dienststelle. Ansuchen um eine Sozialversicherungsnummer. Dann der angebliche Glücksfall, wir finden Arbeit in der Küche eines Restaurants, sie ist zuständig für Salate und Desserts. Angeblich wird sie angestellt für 30 Stunden, in der Realität aber dann doch nur geringfügig und als der Tellerwäscher fernbleibt, zum Töpfe Waschen (halb so schwer wie sie), das schafft sie körperlich nicht. Aber er bestätigt ihr die Kündigung nicht, also bekommt sie keine Grundsicherung für Monate. Mehrmals sende ich die SV-Bestätigung.

Dann klappt das wieder und wir freuen uns, kurz, und weil dann die Nachzahlung des Kindergeldes überwiesen wird, ist zu viel Geld auf dem Konto, die Grundversorgung wird eingestellt. Ich lerne: besser das Geld verprassen als sparen! Und wenn doch, nur unterm Kopfkissen; nur Bares ist Wahres.

Seit Jänner wohnt sie in einer Mietwohnung, und wir kämpfen um Mietunterstützung. Jede Woche ist eine andere Betreuung bei der Caritas zuständig, jede Woche wird ein anderes Schreiben verlangt, einmal ist die Miete zu hoch (worauf der Vermieter auf einen Teil verzichtet, bis sie selbst verdient, aber zurecht keinen neuen Vertrag macht), dann soll der Vertrag neu gemacht werden, weil der Sohn nun 18 Jahre ist, vielleicht soll nächste Woche auch der Papagei in den Vertrag!

Es zermürbt und es kostet Zeit und Energie. Meine ukrainische Freundin und ich sind Kämpferinnen. Wir werden es schaffen und bleiben positiv und hoffnungsfroh. Wir versuchen zu glauben, dass das nur Grüße aus Schilda sind.



Mag. Edith Wimmer-Vondrus, 5431 Kuchl