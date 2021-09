Hilfeleistung für Flüchtlinge nicht untersagen

Ich verstehe die Welt der Humanität nicht mehr. Da sagt unser Herr Bundeskanzler und seine Adlaten (wie Nehammer usw.), wir hätten schon genug Afghanen in Österreich aufgenommen, verwechselt aber Wirtschaftsflüchtlinge und Asylsuchende. Das ist so, wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Hilfe für Asylsuchende ist nicht abhängig davon, wie viele wir in Österreich schon aufgenommen haben oder nicht, sondern ein Menschenrecht. Es ist egal, wie hoch die Zahl der bereits anwesenden Community (Asylsuchende und Wirtschaftsflüchtlinge) schon ist. Die Aufnahme von Wirtschaftsflüchtlingen ist eine freiwillige, dem Status das Österreich ein Einwandererland ist, gebilligte Aktion. Es ist widerlich, anderen Ländern, wie Luxemburg vorzuwerfen, wie viele Asylsuchende sie bereits aufgenommen haben und wie viel Österreich. Vielmehr sollten die Länder (Polen, Ungarn, Tschechien usw.) kritisiert werden, die absolut nicht bereit sind, der Genfer Menschenrechtskonvention zu entsprechen und Asylsuchende aufzunehmen. Außerdem möchte ich zu den Argumenten, wir haben schon genug aufgenommen, folgenden Vergleich heranziehen: Meinem Nachbarn passiert durch ein Unwetter ein Schaden und ich helfe ihm den Schaden zu beheben. Ein Monat später passiert dem Nachbar wieder ein Schaden und ich lehne eine abermalige Hilfeleistung mit dem Hinweis ab, ich habe dir schon einmal geholfen, ein zweites Mal kann ich, oder will ich dir nicht mehr helfen. Wäre so ein Verhalten fair und menschlich? Aber Menschlichkeit dürfte unserer Bundesregierung und manchen Mitmenschen in Österreich abhandengekommen sein - traurig aber leider wahr. Im Gegensatz zu der Aussage unseres sehr geschätzten Herrn Bundespräsidenten "So sind wir Österreich nicht!", muss es leider heißen: "So sind wir Österreich leider doch!".





Walter Böhm, 5020 Salzburg