Hilfsbereites Bahnpersonal

Nach einem Krankenhausaufenthalt fuhr meine Frau an 6. Dezember um 12.17 Uhr mit dem Zug von Innsbruck nach Salzburg. Da postoperativ ein Tragen des Gepäckes nicht möglich war, bat sie zwei Security-Mitarbeiter ihr beim Einsteigen in den Zug zu helfen. Die beiden Bahnbediensteten begleiteten meine Frau zum Bahnsteig und brachten den Koffer ins Abteil. Ebenso boten sie meiner Gattin an, die Kollegen in Salzburg zu informieren, damit ihr auch dort beim Aussteigen geholfen werden kann. Der Zug kam in Salzburg mit fünfzehn Minuten Verspätung an, und tatsächlich standen wieder zwei Mitarbeiter am Bahnsteig und halfen meiner Frau aus dem Zug und begleiteten sie zum Lift. Nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen! Wir möchten uns herzlich für die große Hilfsbereitschaft bei den Mitarbeitern und bei den ÖBB bedanken.





Elisabeth und Werner Wiesauer, 5225 Jeging