Hilfsbereitschaft ist noch vorhanden

Zu "Straßwalchen: Zwei Frauen bei Frontalzusammenstoß verletzt": Ich war am Dienstag, dem 20. 9., der Erste beim Unfall. Sehr viele Fahrer und Fahrerinnen sind bei strömendem Regen sofort ausgestiegen, um zu helfen. Besonders den fünf Herren der Fa. Porr möchte ich danken, die sofort mit Besen und Schaufel zur Stelle waren und die Straße gesäubert haben und auch den Verkehr geregelt haben.

Aber es gibt auch immer schwarze Schafe, ein besonderes war der nette Herr in einem weißen Pkw, der der Zweite an der Unfallstelle war und sofort umgedreht hat und davongefahren ist. Großes Lob an die FF Straßwalchen, Rettung und Polizei, es ist alles perfekt abgelaufen und alle waren in kürzester Zeit am Unfallort, um zu helfen. Der ganze Einsatz der Blaulichtorganisationen lief sehr kompetent und freundschaftlich untereinander, auch mit den Zeugen ab, die im wahrsten Sinne des Wortes lange im Regen standen.

Auch wenn man selbst bei der freiwilligen Feuerwehr ist und an solche Situationen gewohnt ist, ist es eine wahnsinnige Herausforderung, wenn man den Unfall direkt beobachtet und nur mehr Teile um sich fliegen sieht, weil man direkt hinter dem Unfallauto fährt und dann noch Ruhe bewahren soll und die ganzen sehr netten freiwilligen Helfer organisieren soll, obwohl man selbst gerade nicht weiß, was am wichtigsten ist. Man merkt, dass die Hilfsbereitschaft von Jung bis Alt noch vorhanden ist, auch wenn leider - wie schon geschrieben - bei so einem Unglück manche einfach umdrehen und davonfahren.



Ing. Alois Wieder, LZ-Kommandant-Stv. Köstendorf,