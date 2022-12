Hinausschieben von Maßnahmen

Ich muss Redakteur Thomas Hödlmosers Kommentar "Was sich kein Politiker auszusprechen getraut" auch bezüglich der "geschmeidigen ,Realpolitik' der Grünen" recht geben. Ich erinnere mich noch an einen Artikel der damals neben anderen maßgeblichen Grünpolitikerin Monika Langthaler im "profil". Sie vertrat darin die in der Folge überwiegende Einstellung: Energiesparen und Umweltschutz müssen Spaß machen.

Ist ja nicht ganz falsch: Wo es sich mit tatsächlichem Schutz und anderen Fortschritten im Umwelt- und Energiebereich vereinbaren lässt, soll man ihn nicht mit erhobenem Zeigefinger und natürlich so lustvoll wie möglich machen. Doch die daraus auch folgende und vom Großteil der Wirtschaft, Industrie und übrigen politischen Kräfte nur zu gern aufgegriffene Haltung "Nur wenn es die Spaßgesellschaft nicht stört" ist fatal. Sie ist seit zwei, drei Jahrzehnten nun schon am Werk und für das Immer-wieder-Hinausschieben der nötigen Maßnahmen und Umstellungen aufs "menschliche" Maß mitverantwortlich.



Heinz Stockinger, 5020 Salzburg