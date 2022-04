Hindernisse einer Zwilligsmama

Die ersten Kinder in der Warteschlange werden ungeduldig. Draußen regnet es, entsprechend groß ist der Andrang im Haus der Natur. Die Augen meines Sohnes (2,5 Jahre) leuchten als er den Dinosaurier schreien hört. Meine beiden Zwillingsmädchen (1 Jahr) sitzen - derzeit noch entspannt - im Zwillingskinderwagen. Endlich sind wir an der Reihe, jetzt kommt die Überraschung: Wir dürfen mit unserem Kinderwagen das Haus der Natur nicht betreten! An der Kassa weist mich die Mitarbeiterin darauf hin, dass ich wegen der Breite mit unserem Kinderwagen die Gänge blockiere. Außerdem würde auf der Internetseite auf diese Einschränkung hingewiesen . Ich frage nochmal nach, bitte um Verständnis für meine "Situation" als Zwillingsmutter.

Ich wollte mir einfach nicht vorstellen, den Nachmittag im Haus der Natur mit meinen drei Kleinkindern ganz ohne Kinderwagen zu verbringen. Zumal der gleiche Kinderwagen bei unseren letzten Besuchen nie ein Problem gewesen war und wir auch keine anderen Besucher damit blockiert hatten. Leider waren meine Versuche um Verständnis zu bitten vergebens oder die Hürden die diese interne Regelung für mich als Zwillingsmutter mit sich bringt schlicht nicht wahrgenommen.

Einen gänzlichen Abbruch des Besuchs konnte und wollte ich insbesondere meinem Sohn nicht zumuten, der sich sichtlich auf das was ihn dort erwartete freute.

Gemäß Regelwerk musste ich meinen Kinderwagen abgeben und meine Zwillingsmädchen - welche noch nicht gehen können - tragen …

Ich hoffe Sie können sich ungefähr vorstellen wie angenehm und lange unser Besuch im Haus der Natur war. Jedes Kind wiegt mittlerweile ca 10 kg, ich hatte eine Tochter links, eine Tochter rechts und mein Sohn forderte bei all den Eindrücken auch meine Aufmerksamkeit ein. Aus dem anfänglich entspannten Ausflug wurde schnell eine Tortur. Und schließlich mussten wir dieses Unterfangen vorzeitig abbrechen.

Jetzt stellt sich die Frage, ob man in Zukunft mit drei Kindern am besten Zuhause bleibt? Ob es das Schicksal von Zwillingen ist, dass diese einfach nicht so viel erleben können? Oder ob dieses schwachsinnige Regelwerk doch jemand mit Hausverstand überdenkt? Zumal es Zwillingsmütter benachteiligt, wogegen Einzelkinderwägen erlaubt sind. Ich kann behaupten, dass man mit Zwillingen den Kinderwagen keineswegs weniger braucht als mit einem Kind.

Ich hoffe es entsteht irgendwann auch im Haus der Natur ein Verständnis für die Hindernisse einer Zwillingsmama und dass man auf den Kinderwagen nicht so einfach verzichten kann.



Selina Falger, 5301 Eugendorf