Historisch belastete Namen

Die Argumentation von Herbert Forstner BA MA (Leserbrief "Grundideen von KPÖ und FPÖ") geht am entscheidenden Punkt meines und auch anderer Leserbriefe zu diesem Thema vorbei - nämlich dem Beibehalten oder Ablegen eines historisch belasteten Namens.

Während die Freiheitlichen entrüstet zurückweisen würden, etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun zu haben und sich keinesfalls selbst Nationalsozialisten nennen würden, ist bei den Gruppen um Dankl in Salzburg und um Kahr in Graz nicht nur keine Zurückweisung der Bezeichnung "Kommunisten" zu erkennen, sie nennen sich sogar selbst so. Das zeugt von einer bedenklichen Geschichtsvergessenheit, von erstaunlicher Milde (oder Ignoranz) gegenüber (von) heutigen kommunistischen Regimen und von wenig Verständnis für größere Zusammenhänge, was letztlich auch ihre Anliegen diskreditiert.

Um wie viel leichter wäre es doch, für soziale Anliegen zu werben, wenn man sich nicht durch den Namen dem Verdacht aussetzt, einer verbrecherischen Ideologie anzuhängen oder die Geschichte nicht verstanden zu haben.







Prof. Dr. Peter Jordan, 9620 Hermagor