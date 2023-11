Hitler-Haus oder Häuser?

Adolf Hitler wurde in Braunau geboren, in seinem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Elternhaus lebte das Kleinkind ganze drei Jahre.

Den Großteil seiner ersten 24 Lebensjahre verbrachte er dann in mehreren österreichischen Städten. Einschlägige Historiker sind sich darin einig, dass die für seinen späteren Lebenslauf entscheidende Prägung während seiner Linzer/Wiener Jahre geschehen ist.

Warum hat "die Geschichte" die dortigen "Hitler-Häuser" - im Gegensatz zum Geburtshaus - nicht als "Täter-Orte" erkannt? Und warum bedarf nur Letzteres als "geschichtlich belastet" eines 20 Millionen Euro teuren Umbaus, "um dessen Bedeutung zu neutralisieren". Das ist die Frage.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg