Zu Alexander Purgers Rezension des Buches über "Hitlers Vater" (SN vom 22. 2.):

Meine Mutter musste in den 30er Jahren in der Volksschule ein Gedicht mit biografischen Angaben zu Adolf Hitler auswendig lernen. Darin kam folgende Zeile vor: "Sein Vater war Zollbeamter."

Ich dagegen erfuhr im Geschichtsunterricht in den 80er Jahren am Gymnasium, dass der spätere Führer von Alois Hitler adoptiert wurde und zuerst - wie bei nicht ehelichen Kindern üblich - den Namen seiner Mutter trug. Und so mit hieß er Schicklgruber.

Unser Geschichtslehrer merkte dazu an, dass "Heil Schicklgruber" - ohne Alliteration! - wohl nicht so populär gewesen wäre.

Bakk.phil. Michaela Hagenauer, 5110 Oberndorf