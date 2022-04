Hitze ist nicht nur für den Menschen hart

Sehr geehrte Frau Haimerl! Ihren Artikel "An Hitzetagen soll Nebeldusche in Salzburg Abkühlung schenken" vom 8. April 2022 habe ich mit großem Interesse gelesen.

Da ich mit Pferden groß geworden bin, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Hitze für sie eine nicht zu unterschätzende Herausforderung ist. Weil Ihr Artikel die Situation der zunehmenden Hitze einseitig aus Sicht der Menschen betrachtet, möchte ich hierzu meine Sicht als Pferdeliebhaberin darlegen.

Menschen können in der Stadt Salzburg in Zukunft, sobald sie eine Abkühlung brauchen, "cooling spots" aufsuchen. Dabei kühlen Nebelduschen Körperoberflächen und unmittelbare Umgebungen ab. Die Pferde müssen aber auch an heißen Tagen in der prallen Sonne auf dem Residenzplatz stehen oder Menschen durch die Stadt "kutschieren". Kutscher weigern sich nach wie vor, Hitzefrei ab 30° C umzusetzen, obwohl das unbedingt notwendig wäre.

Professor Lindinger von der Universität Guelph in Kanada konnte durch seine Studie feststellen, dass bei heißem, feuchtem Wetter 17 Minuten Training mit mäßiger Intensität ausreichen, sodass die Körpertemperatur des Pferdes riskant ansteigt. Beim Menschen hingegen dauert dies drei bis zehn Mal so lange. Wir alle wissen, dass Fiakerpferde nicht knapp 20 Minuten der Hitze ausgesetzt sind, sondern bedeutend länger. Werte über 20° C (!) sind für ihren Körper bereits schädlich. Die Folgen: Blutdruckabfall, Koliken, Nierenversagen und im schlimmsten Fall der Tod. Die einzige vernünftige Lösung für das Problem ist ein generelles Verbot der Fiaker. Immer mehr Städte entscheiden sich für ein Verbot, 2023 werden zum Beispiel in Prag Fiaker verboten. Ich würde mir wünschen, dass Sie nicht nur über Lösungen für Menschen bei Hitze in der Stadt Salzburg berichten, sondern auch über die zunehmend fatalen Bedingungen für Fiakerpferde an warmen Tagen.



Lena Sperneder, 5020 Salzburg