Hitze und Politik in Salzburg

Die Hitzebelastung durch den Klimawandel hat auch vor der Salzburger Politik nicht halt

gemacht. Anders sind folgende zwei Beispiele von Expertenberatung und politischer Umsetzung nicht zu erklären:

⦁ Eine Sand-, Staubwüste am Residenzplatz ohne natürliche Beschattung mit Bäumen - wie kam diese Lösung völlig unpassend in diesen Klimazeiten zustande? Expertenwissen, politischer Kompromiss?

⦁ Eine Mini-U-Bahn bis zum Mirabellplatz, eventuell in 15 Jahren bis Grödig - wie wird dieses Milliardengrab der nächsten Gesellschaftsgeneration erklärt, wenn dadurch keine einzige Verbesserung sämtlicher anderen Verkehrsachsen (zum Beispiel von Ost nach West) entsteht? Expertenwissen, politische Abgehobenheit, wirtschaftliche Interessen?

Werden dann auch zukünftig weiterhin bei Kulturveranstaltungen Politiker a. D. für ihre

großen Dienste honorig begrüßt oder einfach "in den Schatten" gestellt?

Also genügend Potenzial zum Schwitzen in den kommenden Jahren.

Dr. Gerhard Putz, 5071 Wals