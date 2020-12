Es ist erfreulich, dass sich einige Politiker in Salzburg für das Wohl der Fiakerpferde einsetzen. Der letzte Beschluss etwa ist ein Schritt in die richtige Richtung: Ab Temperaturen über 30° Celsius (gemessen nicht in Freisaal, sondern in der Stadt, wo es tendenziell heißer wird) sollen die Tiere künftig von ihrer Aufgabe befreit sein. Hoffentlich wird dieser Weg - hin zu weniger Tierausbeutung und -leid - auch in allen anderen Aspekten mehr verfolgt.



Robert Hofrichter, 5020 Salzburg