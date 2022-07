Ralf Hillebrands Artikel "Hitzewarnung: Sollte man sein iPhone dieser Tage nicht nutzen?" (SN, 22. Juli) ist sehr wichtig für Handybesitzer/-innen. Ich habe ein Android Handy Marke Redmi und legte dieses beim Badetag am See unter den Autositz. Als ich zurückkam, hörte ich ein leises Surren wie eine elektrische Grasschere, es war mein Handy und zeigte 86 Grad an. Zum Glück machte ich das Richtige: Ich schaltete es aus und brachte es in den Schatten. In Zukunft bleibt das Handy zu Hause.

Roswitha Fleck, 5020 Salzburg