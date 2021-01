Hochachtung vor so viel Einsatz

In Eiseskälte harrten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehr als 20 wunderbare Menschen am Mozartplatz in Zelten aus, um ihre Solidarität mit den Flüchtlingen in Griechenland zu zeigen, die dort unter unvorstellbar grauenhaften Bedingungen ihr Leben verbringen müssen.

Es war ein Appell an die derzeit ebenso eiskalte Regierung. Doch trotz Einladung durch die "Plattform für Menschenrechte" und "Solidarisches Salzburg" ließ sich kein Politiker blicken, war ihnen wohl zu kalt. So verlief die Aktion weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, kein Wort der Erwähnung am Sonntagabend im "Bundesland heute", lediglich die SN brachten dankenswerterweise einen längeren Bericht.

Tausende von Menschen, Prominente, Künstler, Musiker, zahlreiche Organisationen, Vereine, Gemeinden, Pfarren gaben schon längst ihre Zusagen für wohlorganisierte Aufnahme und Betreuung von einigen Tausend Menschen aus den Horror-Lagern. Doch die Regierung bleibt hart. Steinhart.



Mag.a Sarah-Gertraud Emmer, 5325 Plainfeld