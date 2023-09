Der Artikel "Wo es in der Stadt Salzburg künftig zu heiß zum Wohnen wird" (19. 8. 2023) hat mich sehr angesprochen. Ich wohne in Schallmoos und muss mit Entsetzen feststellen, dass an der Schallmooser Hauptstraße einmündend in die Canavalstraße ein Bau mit acht Stockwerken geplant ist. Das bringt den ohnehin im Winter im Schatten liegenden Bewohnern das ganze Jahr Schatten. Und wo bleibt die so gepriesene "grüne Lunge"?

Gerda Maas, 5020 Salzburg