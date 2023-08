Hochhaus verdeckt hässlichen Platz

Zur Bebauung an der Kreuzung Sterneckstraße/Linzer Bundesstraße: Die Bedenken mancher "Welterbeschützer" wegen ein paar Stockwerken mehr an der Kreuzung auf dem derzeitigen Tankstellenareal sind nur mehr lächerlich. Welche Sichtachse soll dort gestört werden? Im Gegenteil, ein paar Stockwerke mehr sind zum Verdecken der dortigen Hässlichkeit nur zu begrüßen!

Manche Dauerjammerer über einige Stockwerke mehr in Salzburg verstehen wohl nicht, dass gute Architektur nicht von der Anzahl an Stockwerken abhängig ist. Positive Beispiele in Salzburg: Arte-Hochhaus, "Cool Mama"-Haus in Liefering.



Christian Pelz, 5020 Salzburg