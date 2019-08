Hochkultur feiert sich auch in abgehobenen und losgelösten Sphären.

Weltbewegende aber profane Überlegungen sind dort nicht angebracht bzw. werden zur Seite geschoben. So schien und scheint es.

Aber Museumsboom, Ausstellung- und Ausstattungssexcesse, Festivalwettläufe und Kuratoren-Allgegenwärtigkeit müssen sich wohl auch langsam den Fragen nach ihrem Fußabdruck stellen.

Die in den Medien gefeierte Ausstattungsorgie des "Orphée aux envers", zugegebenermaßen faszinierend und beeindruckend, lässt zumindest Gedanken an die Größe der relevanten Fußabdrücke aufkommen. Auch an die der Besucher/-innen.

Einen Vorteil haben diese riesigen Abdrücke allerdings schon.

Mir großen Sohlen läuft man und vor allem die Dame von Welt, sonst bei solchen Anlässen mit hohen Stöckelabsätzen unterwegs, nicht Gefahr sich auf den in miserablem Zustand befindlichen Platten des Balkons des Hauses für Mozart die Beine zu brechen oder sich zumindest zu überknöcheln.

So hat doch Alles auch seine gute Seiten.







Peter Schwarz, 5020 Salzburg