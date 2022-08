Hochwasserschutz Krimmler Achental

Nachdem in mehreren Medien in den vergangenen Monaten über den geplanten Hochwasserschutz im Krimmler Achental berichtet wurde (u. a. SN, 19. 8. 2022 "Grundbesitzer im Krimmler Achental wehren sich gegen Staubecken"), sehe ich mich veranlasst, als ehemaliger Besitzer des im Krimmler Achental gelegenen "Krimmler Tauernhauses" und jahrzehntelanger Bewohner desselben zu dem aktuell vorliegenden Hochwasserschutzprojekt Stellung zu nehmen:

Das Hochwasserschutzprojekt sieht vor, dass im vorderen Teil des Krimmler Achentals ein Hochwasserdamm errichtet wird, wobei von einer Aufschüttungshöhe von zwölf Metern ausgegangen wird. Die Aktivierung des Hochwasserschutzes würde einen Rückstau von mehreren Hundert Metern bewirken. Dies hätte zur Folge, dass nicht nur Almflächen überschwemmt und verschlammt würden, sondern würden hievon auch eine Mehrzahl von Gebäuden unter Wasser gesetzt werden. Weiters würde die Umsetzung dieses Projekts bewirken, dass der Krimmler Tauernweg, der das gesamte Krimmler Achental für alle Betriebe aufschließt, langzeitig gesperrt werden würde, wobei die Schätzungen von einigen Tagen bis zwei bis drei Wochen gehen.

Da die Hochwassersituationen in aller Regel im Almsommer bzw. in der Hochsaison für die diversen Hütten und Gastronomiebetriebe auftreten, würde dies bedeuten, dass ein Almbetrieb bzw. ein Betrieb der diversen Hütten und Gastronomiebetriebe über Wochen nicht mehr möglich ist. Letztendlich würde ein solcher Hochwasserschutz auf eine nachhaltige Zerstörung des Krimmler Achentals hinauslaufen und damit auf die Zerstörung einer seit vielen Jahrhunderten durch Fleiß und Ausdauer der bergbäuerlichen Bevölkerung nachhaltig gepflegten Kulturlandschaft; dieser Wortlaut ergibt sich aus § 1 des Salzburger Nationalparkgesetzes, wobei der Schutz dieser Kulturlandschaft dem Schutz von Pflanzen und Tieren gesetzlich gleichgestellt ist.

Kein vernünftiger Mensch verschließt sich der Schaffung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes für den Oberpinzgau.

Allerdings ist es diesbezüglich geboten, mit größter Sorgfalt und Fachkenntnis vorzugehen. Keinesfalls kann es angehen, dass die Vermeidung von Hochwasserschäden an einem Ort zur Zerstörung einer Kulturlandschaft an einem anderen Ort führt. Zwischen Mittersill und Krimml ist eine Wegstrecke von zirka 30 Kilometern gegeben, von Krimml taleinwärts bis zum Talschluss des Krimmler Achentals sind es weitere 20 Kilometer. Insgesamt gibt es daher einen Bereich von zirka 50 Kilometern, wo an sich genug Raum sein müsste, Schutzmaßnahmen zu treffen, die einerseits wirkungsvoll sind, aber andererseits nicht zur Zerstörung von Kulturlandschaften führen.

Diesbezüglich ist zu kritisieren, dass man diese schwierige Aufgabe einem oder zwei Amtssachverständigen überlässt. Letztendlich müsste es ein Team der renommiertesten Fachleute vom In- und Ausland geben, um Lösungen zu ermitteln, die für alle tragbar sind. Beispielsweise gibt es in Krimml die "Holztratten", die genug Raum bildet für einen vergleichbaren Hochwasserschutz, wie er im Krimmler Achental angestrebt ist. Behutsamkeit und Weitsicht sind angesagt.

Nachdem ich mich jahrzehntelang für den Landschafts- und Naturschutz im Krimmler Achental eingesetzt habe, werde ich es jedenfalls nicht zulassen, dass dieses Juwel der Hohen Tauern und des Nationalparks durch eine viel zu einfach gedachte Lösung zerstört wird. Sensibilität mit allen Betroffenen ist hier gefragt und nicht einseitiges Agieren durch Vorgaben ohne Wenn und Aber.



Adolf Geisler, 5743 Krimml