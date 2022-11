Hochwasserschutz Neukirchen: danke für die Unterstützung

Am 9. September 2022 wurde im Zuge einer gemeinsamen Besprechung in der Gemeinde Neukirchen der Entschluss gefasst, den Siedlungsraum Neudaugasse mit einem umfassenden Hochwasserschutz in Form eines durchgehenden Schutzdammes zu sichern. Am 28. Oktober 2022 waren alle Vorverträge mit den von den Baumaßnahmen betroffenen Grundeigentümern unterschrieben. Ich möchte diese außergewöhnliche Unterstützung der Grundeigentümer für den Hochwasserschutz in Neukirchen hier öffentlich machen und mich auch öffentlich dafür bedanken. Für ihre Unterstützung bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Landesrat Dr. Schwaiger stellvertretend für das Land Salzburg und Herrn Dr. Zopp stellvertretend für die Schutzwasserwirtschaft im Land Salzburg. In dieser kurzen Zeit das zu schaffen soll als Beweis dienen, was möglich ist, wenn das Wir vor dem Ich steht. Besonders in Zeiten wie diesen tut es gut, Positives berichten zu können.







Bgm. Andreas Schweinberger, 5741 Neukirchen a. Grv.