Hochwasserschutz würde Charakter des Tals zerstören

Zum Leserbrief von Adi Geisler (SN-Lokalteil, 26.8.): Dank an Herrn Geisler für seine offenen Worte. Wir sind fassungslos über die Staumauerpläne im Krimmler Achental, mit den Krimmler Wasserfällen ein Naturdenkmal von internationaler Bedeutung. Diese Landschaft ist ein Kleinod, auf das Österreich stolz sein sollte. Ganz Krimml müsste geschlossen hinter den Grundbesitzern stehen. So folgenschwere Eingriffe würden den Charakter des Tals und die Wasserfälle in ihrer Ursprünglichkeit zerstören. Wasserfälle und Achental mit seinen hochwertigen Almgründen bilden eine unverwechselbare Symbiose von Kultur- und Naturlandschaft. Auch geologisch ist dieses breite Trogtal eine besondere Seltenheit im Alpenraum, da hier durch die Breite und das geringe Gefälle die Ache mäandert. Seit der Römerzeit hat es eine beeindruckende Geschichte als stark frequentierte Alpentransitroute. Im 20. Jahrhundert wurde hier ein Stück Weltgeschichte geschrieben, als 1947 tausende jüdische Flüchtlinge durch das Achental den beschwerlichen Weg in die Freiheit nahmen. Daran erinnert das jährliche Alpine Peace Crossing mit internationalen Veranstaltungen zu Flucht und Situation von Flüchtlingen weltweit.

Bekanntlich kamen die letzten Hochwasser und Muren im Oberpinzgau aus den nördlichen Grasbergen gegenüber den Nationalparktälern sowie dem Breuergraben weit entfernt vom Achental. Hochwasserschäden können keinesfalls auf die Tauerntäler reduziert werden. Die Verbauungspläne sind umso ärgerlicher, da es Alternativen gibt, die notwendigen und effektiven Schutz bieten. Das neu errichtete Retentionsbecken kann ausgebaut, es können weitere errichtet werden, wie von Herrn Geisler vorgeschlagen. Das hätte den immensen Vorteil, dass Hochwasser des Blaubachs aus dem sehr labilen Gebiet Filzstein nördlich des Nationalparks ebenfalls erfasst würde.

Wo bleibt die Einbeziehung der Betroffenen? Derartige Planungen können und dürften überhaupt nur unter Bürgerbeteiligung und Miteinbeziehung externer Sachverständiger, Gutachter wie Experten der EU und des Europarats/Europaschutzdiplom, NGOs, Landesumweltanwaltschaft, CIPRA

erfolgen.

Dass diese Möglichkeiten vom Tisch gewischt werden und die Salzburger Landesregierung kurzentschlossen eine Gesetzesänderung plant, um ihre Vorhaben durchzudrücken und europäische Schutzstandards auszuhebeln, ist ein starkes Stück. Das lässt langfristig weiterreichende Pläne vermuten. Dem Bramberger Bürgermeister sei Dank, dass er Überlegungen zur energetischen Nutzung öffentlich gemacht hat. Schon einmal in den 1950er Jahren verhinderte nur der geschlossene Widerstand von Bevölkerung, Bürgermeistern, Naturschutzverbänden die Ableitung der Wasserfälle zur Stromgewinnung. Zwar waren die Pläne damals vom Tisch, aber noch in den Schubladen. Der Krimmler Bürgermeister sollte sich ein Beispiel an seinen Vorgängern nehmen und sich an die Spitze derer stellen, die sich für die vorhandenen Alternativkonzepte einsetzen, aber ebenso für die Bewahrung und den Schutz der einmaligen Natur ihrer Heimat auch für künftige Generationen.

Mag. Elvira E. Schiöberg, PH Dr. Dag Schiöberg, 5743 Krimml