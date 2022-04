Höchste Zeit für einen Neuanfang

"Geht ned - gibt's ned!" - dieser Wahlslogan führte die Neos in den Salzburger Landtag. Zumindest in einem sollten sie Recht behalten: Mit drei Mandaten bekamen sie drei Topjobs (Präsident, Landesrat, Klubchef), was ihnen einen Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde sicherte. Doch eine Mandatsträgerin ging leer aus und musste sich mit einem einfachen Mandat begnügen, was den Beginn der Streitereien ausmachte.

Schließlich führten die Spannungen zur Abwahl des Klubobmanns und zu seinem Parteiaustritt.

Die ÖVP löste das Problem in alter bewährter Manier, sie wird um ein Mandat stärker und die Neos dürfen nur in der Regierung bleiben, wenn sie brav sind oder besser gesagt das tun, was die ÖVP will.

Höchste Zeit für einen politischen Neuanfang, denn der türkise Kurz-Effekt ist nicht einmal ein politischer Rohrkrepierer mehr.



Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg